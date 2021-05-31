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Путин положительно оценил темпы роста доступа к интернету и к электронным услугам в России
Сегодня, 15:02
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Путин положительно оценил темпы роста доступа к интернету и к электронным услугам в России

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Сообщается, что Россия занимает шестое место в мире по доступности интернета.

Президент России Владимир Путин положительно оценил темпы роста доступа к интернету и к электронным услугам в стране. Об этом он заявил на встрече с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко.

По словам Чернышенко, Россия занимает шестое место в мире по доступности интернета. Он отметил, что это позволяет выполнять поручения по подключению социально значимых объектов к интернету.

Доступ к интернету - плюс 12,4%. А к социально значимым услугам - рост в 16 раз. Прилично.

Владимир Путин, президент России

Ранее мы сообщали, что Путин сделал несколько выстрелов из снайперской винтовки на полигоне в Рязанской области.

Фото: kremlin.ru

Теги: владимир путин, доступ, интернет, президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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