Хуснуллин: более 17,2 млн человек проголосовали за объекты благоустройства

Вице-премьер отметил, что благодаря онлайн-голосованиям были обновлены порядка 4,4 тысячи территорий.

Более 17,2 млн человек проголосовали за объекты благоустройства. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на оперативном совещании кабмина.

По его словам, данный показатель стал рекордным. Хуснуллин отметил, что благодаря онлайн-голосованиям были обновлены порядка 4,4 тысячи территорий.

За полтора месяца в голосовании приняли участие 17,2 млн человек. Это на 3 млн больше, чем в прошлом году. Марат Хуснуллин, вице-премьер РФ

Ранее Хуснуллин отметил высокий спрос на жилье в Донбассе и Новороссии.

Видео: Telegram / Марат Хуснуллин