Хуснуллин: более 17,2 млн человек проголосовали за объекты благоустройства

Более 17,2 млн человек проголосовали за объекты благоустройства. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на оперативном совещании кабмина.
По его словам, данный показатель стал рекордным. Хуснуллин отметил, что благодаря онлайн-голосованиям были обновлены порядка 4,4 тысячи территорий.
За полтора месяца в голосовании приняли участие 17,2 млн человек. Это на 3 млн больше, чем в прошлом году.
Марат Хуснуллин, вице-премьер РФ
Ранее Хуснуллин отметил высокий спрос на жилье в Донбассе и Новороссии.
Видео: Telegram / Марат Хуснуллин
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