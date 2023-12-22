Хуснуллин отметил высокий спрос на жилье в Донбассе и Новороссии

Вице-премьер РФ рассказал о планах по строительству в новых регионах страны.

Потребительский спрос на создаваемое на Донбассе и Новороссии жилье высокий. В эти субъекты страны хотят переезжать россияне из других регионов. Соответствующее заявление сделал российский вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании у главы государства Владимира Путина, посвященному социально-экономическому развитию новых регионов страны. Чиновник добавил, что постановление президента о начале действия льготной ипотеки стало толчком для строительства в жилищном секторе. В результате к концу 2023 года властям удалось сдать в эксплуатацию первые две многоэтажки, возведенные с привлечением денежных средств из внебюджетных источников финансирования.

Сейчас мы с руководителями регионов каждую площадку выверяем, делаем сети, граддокументацию. Жители хотят жить на новых территориях: как существующие жители, так и жители, которые готовы приехать туда жить и работать. Марат Хуснуллин, вице-премьер РФ

Хуснуллин: в Донбассе и Новороссии восстановили более 1 тыс. школ и детских садов.

Фото и видео: Правительство России