Вице-премьер РФ рассказал о восстановлении гражданской образовательной инфраструктуры в новых регионах.

Свыше 500 детских садов и 570 школ восстановили строители в Донбассе и Новороссии. Соответствующее заявление сделал российский вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании у главы государства Владимира Путина, посвященному социально-экономическому развитию новых регионов страны. Чиновник объяснил коллегам, что регионы и профильные ведомства совместно занимаются вопросами по восстановлению работы и объектов энергетического обеспечения и ЖКХ. Проводятся оперативные мероприятия по разминированию, строительству сетей, по которым регулярно бьют ВСУ.

Беспрецедентный объем работы был сделан. 516 детских садов было отремонтировано и построено и 574 школы при подготовке к этому сезону. Некоторые школы, как школа № 15 в Мариуполе, были фактически восстановлены заново. Марат Хуснуллин, вице-премьер РФ

Марат Хуснуллин добавил, что к осенне-зимнему периоду новые регионы стрны подошли подготовленными с более чем двумя тысячами. объектами ЖКХ и энергетической инфраструктуры. Специалисты дополнительно разместили на территориях новые газопроводы и возвели восемь водоводов с общей протяженностью в сотни километров.

Хуснуллин: первый концерт в восстановленной консерватории имени Римского-Корсакова состоится уже в 2024 году.

Фото и видео: Правительство России