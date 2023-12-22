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Хуснуллин: в Донбассе и Новороссии восстановили более 1 тыс. школ и детских садов

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Вице-премьер РФ рассказал о восстановлении гражданской образовательной инфраструктуры в новых регионах.

Свыше 500 детских садов и 570 школ восстановили строители в Донбассе и Новороссии. Соответствующее заявление сделал российский вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании у главы государства Владимира Путина, посвященному социально-экономическому развитию новых регионов страны. Чиновник объяснил коллегам, что регионы и профильные ведомства совместно занимаются вопросами по восстановлению работы и объектов энергетического обеспечения и ЖКХ. Проводятся оперативные мероприятия по разминированию, строительству сетей, по которым регулярно бьют ВСУ.

Беспрецедентный объем работы был сделан. 516 детских садов было отремонтировано и построено и 574 школы при подготовке к этому сезону. Некоторые школы, как школа № 15 в Мариуполе, были фактически восстановлены заново.

Марат Хуснуллин, вице-премьер РФ

Марат Хуснуллин добавил, что к осенне-зимнему периоду новые регионы стрны подошли подготовленными с  более чем двумя тысячами. объектами ЖКХ и энергетической инфраструктуры. Специалисты дополнительно разместили на территориях новые газопроводы и возвели восемь водоводов с общей протяженностью в сотни километров. 

Хуснуллин: первый концерт в восстановленной консерватории имени Римского-Корсакова состоится уже в 2024 году.

Фото и видео: Правительство России

Теги: детские сады, донбасс, марат хуснуллин, новороссия, школа
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Общество,

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