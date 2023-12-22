Свыше 500 детских садов и 570 школ восстановили строители в Донбассе и Новороссии. Соответствующее заявление сделал российский вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании у главы государства Владимира Путина, посвященному социально-экономическому развитию новых регионов страны. Чиновник объяснил коллегам, что регионы и профильные ведомства совместно занимаются вопросами по восстановлению работы и объектов энергетического обеспечения и ЖКХ. Проводятся оперативные мероприятия по разминированию, строительству сетей, по которым регулярно бьют ВСУ.
Беспрецедентный объем работы был сделан. 516 детских садов было отремонтировано и построено и 574 школы при подготовке к этому сезону. Некоторые школы, как школа № 15 в Мариуполе, были фактически восстановлены заново.
Марат Хуснуллин, вице-премьер РФ
Марат Хуснуллин добавил, что к осенне-зимнему периоду новые регионы стрны подошли подготовленными с более чем двумя тысячами. объектами ЖКХ и энергетической инфраструктуры. Специалисты дополнительно разместили на территориях новые газопроводы и возвели восемь водоводов с общей протяженностью в сотни километров.
Хуснуллин: первый концерт в восстановленной консерватории имени Римского-Корсакова состоится уже в 2024 году.
Фото и видео: Правительство России
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