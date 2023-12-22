Хуснуллин: первый концерт в восстановленной консерватории имени Римского-Корсакова состоится уже в 2024 году

Вице-премьер РФ рассказал о результатах работы над петербургским долгостроем.

Российский вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал в собственном Telegram-канале о знаковом для Петербурга проекте. Он пояснил, что говорит о завершающем этапе строительства в городе одного из известных долгостроев - музыкальной консерватории имени Римского-Корсакова. С 2023 года рабочие успели укрепить в здании стены и фундамент, емонтировали строительные леса и открыли фасад. В текущий момент специалистам остается отреставрировать внутренний интерьер в помещениях и воссоздать культурное наследие. После этого объект получит современное оборудование.

Здание было в плачевном состоянии и могло быть просто утрачено, если бы не поручение Президента. В 2021 году объект передали "Единому заказчику". Марат Хуснуллин, вице-премьер РФ

В правительстве страны рассчитывают на то, что первый концерт в обновленном здании консерватории пройдет уже в 2024 году.

Хуснуллин заявил, что первый этап КАД-2 в Петербурге можно построить за 3,5 года.

Фото и видео: Telegram / Марат Хуснуллин