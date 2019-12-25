Хуснуллин: ввод жилья в 2027 году может упасть на треть

Вице-премьер России указал на негативную тенденцию в работе застройщиков.

Ввод жилья на территории России может сократиться на 30 процентов в 2027 году. Соответствующее заявление сделал российский вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью для журналистов телеканала "Россия-24". Эксперт пояснил, что государству важно обратить внимание на тенденцию по остановки застройщиками реализации новых проектов. Речь идет о том, что не будет фиксироваться значительного показателя по вводу жилья в эксплуатацию.

Пока, по моим прогнозам, если вот тенденция будет сохраняться, до 30% может быть падение. Но мы надеемся, что станет полегче с ипотекой. Сейчас отмена комиссии, может, приведет к тому, что больше будут выдавать ипотеку, и мы тогда переживем вот это трудное время. Марат Хуснуллин, вице-премьер РФ

Марат Хуснуллин также выразил надежду на скорое изменение высокой ключевой ставки, так как в противном случае последствия для России могут быть необратимы. Согласно сведениям от Росстата,, ввод жилья по стране сократился в 2024 году по сравнению с предыдущим годом на два процента.

Хуснуллин: более 1 трлн рублей в 2025 году выделят на семейную ипотеку.

Фото: Kremlin.ru