Хуснуллин: более 1 трлн рублей в 2025 году выделят на семейную ипотеку

Вице-премьер России напомнил о том, что у госпрограммы нет лимита.

Федеральное правительство потратит из государственного бюджета более одного триллиона рублей на финансирование семейной ипотеки в 2025 году. Соответствующее заявление сделал российский вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью для журналистов телеканала "Россия-24". Эксперт пояснил, что эту программу власти финансируют безлимитировано.

Вот сколько люди приходят за ипотекой, столько мы даем. Да, а это большая нагрузка на бюджет, потому что мы большую разницу доплачиваем между стоимостью выдачи ипотеки для человека и сколько банк занимает деньги на внешнем рынке, исходя из высокой ставки Центрального банка. Марат Хуснуллин, вице-премьер РФ

Напомним, что программа "Семейная ипотека" с годовой ставкой в шесть процентов действует в стране до 2030 года. Граждане могут получить денежные средства в кредит на покупку квартиры в новостройке или оплатить строительство индивидуального жилого дома. С 1 апреля текущего года семейная ипотека также распространяется на вторичный рынок в тех городах, на территории которых ведется строительство не более двух домов.

Хуснуллин: около 60 школ и детсадов построено или строится в регионах РФ.

Фото: Правительство России