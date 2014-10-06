Хуснуллин: более 1 трлн рублей в 2025 году выделят на семейную ипотеку

Федеральное правительство потратит из государственного бюджета более одного триллиона рублей на финансирование семейной ипотеки в 2025 году. Соответствующее заявление сделал российский вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью для журналистов телеканала "Россия-24". Эксперт пояснил, что эту программу власти финансируют безлимитировано.
Вот сколько люди приходят за ипотекой, столько мы даем. Да, а это большая нагрузка на бюджет, потому что мы большую разницу доплачиваем между стоимостью выдачи ипотеки для человека и сколько банк занимает деньги на внешнем рынке, исходя из высокой ставки Центрального банка.
Марат Хуснуллин, вице-премьер РФ
Напомним, что программа "Семейная ипотека" с годовой ставкой в шесть процентов действует в стране до 2030 года. Граждане могут получить денежные средства в кредит на покупку квартиры в новостройке или оплатить строительство индивидуального жилого дома. С 1 апреля текущего года семейная ипотека также распространяется на вторичный рынок в тех городах, на территории которых ведется строительство не более двух домов.
Хуснуллин: около 60 школ и детсадов построено или строится в регионах РФ.
Фото: Правительство России
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