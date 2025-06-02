Хуснуллин: около 60 школ и детсадов построено или строится в регионах РФ

Вице-премьер РФ рассказал о работе над реализацией проектов в "инфраструктурном меню".

Около 60 школ и детских садов построено или еще строится в различных регионах страны согласно "Инфраструктурному меню". Соответствующее заявление сделал вице-премьер страны Марат Хуснуллин, выступая перед коллегами на правительственном заседании от 2 июня при председательстве Михаила Мишустина. Чиновник заметил, что дополнительно проводятся мероприятия по созданию и капитальному ремонту детских образовательных учреждений. В текущем году введены в эксплуатацию 12 новых школ на 12 тысяч мест. В ближайшие два года властями планируется ввести в оборот 65 детских садов на 14 тысяч мест. В части капитального ремонта за период с 2025 по 2030 годы будет отремонтировано свыше восьми тысяч школ, две тысячи детских садов и порядка полутора тысяч зданий колледжей.

У нас около 60 различных школ, садиков построено и строится в различных регионах страны. <...> Кроме того, реализуются проекты с использованием инфраструктурных облигаций. Реализация проектов инфраструктуры детства также осуществляется с помощью механизмов бюджетных кредитов. Марат Хуснуллин, вице-премьер РФ

Сейчас в стране разработан комплекс мер экономической поддержки регионов. Речь идет об "инфраструктурном меню" для развития инфраструктуры и жилищного строительства. В программу включены инфраструктурные бюджетные и специальные казначейские кредиты, а также льготные займы, выделяемые из средств Фонда национального благосостояния, а также инфраструктурные облигации.

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Фото и видео: Правительство России