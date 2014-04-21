В России создадут новую систему подготовки кадров для стройотрасли и ЖКХ

Как отметил вице-премьер Марат Хуснуллин, без квалифицированных работников невозможно строительство нового жилья, модернизация инфраструктуры и благоустройство городов.

Российское правительство утвердило план мероприятий по подготовке кадров для строительной и коммунальной отрасли. В течение шести лет в эти сферы планируется привлечь не менее 850 тысяч новых специалистов. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Как отметил вице-премьер Марат Хуснуллин, без квалифицированных работников невозможно строительство нового жилья, модернизация инфраструктуры и благоустройство городов.

В рамках нового плана предусмотрено:

– увеличение бюджетных мест в вузах и колледжах,

– модернизация образовательных программ,

– повышение статуса строительных профессий,

– усиление сотрудничества между учебными заведениями и строительными компаниями.

Особое внимание уделяется развитию Московского государственного строительного университета (НИУ МГСУ), который вошел в перечень вузов, обеспечивающих подготовку инженерных кадров для технологического лидерства страны.

Согласно прогнозам Минтруда, к 2030 году в строительной отрасли и ЖКХ будет задействовано 6,8 млн человек. Внедрение "дорожной карты" позволит не только привлечь новых специалистов, но и повысить уровень подготовки кадров, что особенно важно для развития городов и регионов России.

Фото: Минстрой РФ