Хуснуллин: в Артеке построят Центр инновационно-образовательных технологий

Вице-премьер России рассказал о проектах по благоустройству лагерей отдыха для детей.

Строительство Центра инновационно-образовательных технологий на 1,2 тысячи учащихся в "Артеке" намерены завершить до конца 2025 года. Соответствующее заявление сделал вице-премьер страны Марат Хуснуллин, выступая перед коллегами на правительственном заседании от 2 июня при председательстве Михаила Мишустина.Чиновник объяснил, что в текущем году отмечается столетие учреждения. К праздничной дате будут созданы два спальных корпуса на тысячу мест. Дополнительно благоустраиваются набережные лагерей "Кипарисный" и "Солнечный".

До конца 2025 года планируется завершить Центр инновационно-образовательных технологий на 1 200 учащихся с универсальным залом, амфитеатрами и мастерскими. Всего в "Артеке" будет реконструировано 16 объектов. Марат Хуснуллин, вице-премьер РФ

Эксперт пояснил, что на территории Евпатории завершается строительство пансионата на 150 детей. Аналогичный центр будет возведен в 2025 году в Новосибирской области. заместитель главы правительства уточнил, что подобные крупные проекты осуществляются с использованием современных технологий и выполняются под контролем единого заказчика в строительной сфере строительства. Такое решение позволяет властям обеспечить высокое качество объектов, а также ускорить их ввод в эксплуатацию.

Хуснуллин: около 60 школ и детсадов построено или строится в регионах РФ.

Фото и видео: Правительство России