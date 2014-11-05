Коллапс в аэропортах Петербурга не снизит продажу билетов

Аналитик Роман Гусаров считает, что временные сбои в аэропортах не приведут к падению продаж.

По словам авиационного аналитика, главного редактора портала Avia.ru Романа Гусарова, несмотря на сбои в работе крупнейших российских аэропортов, резкого снижения объёмов продаж авиабилетов не ожидается.

В беседе с "Ридусом" эксперт отметил, что наиболее ощутимое сокращение спроса возможно в европейской части страны, где пассажиры имеют возможность выбрать альтернативные способы передвижения — железнодорожный транспорт или личный автотранспорт. Однако в регионах, где таких вариантов меньше, в частности — на Дальнем Востоке, в Сибири, а также по зарубежным направлениям, интерес к авиаперелётам останется на прежнем уровне.

По мнению специалиста, востребованные маршруты в Турцию и государства Юго-Восточной Азии также сохранят стабильность, поскольку альтернативные виды транспорта не обеспечивают сопоставимых условий.

Согласно данным Росавиации, воздушная гавань Шереметьево вернулась к штатному режиму работы. При этом утром 7 июля более 40 рейсов там имели задержку свыше двух часов.

Ранее сообщалось, что в Пулково остаются задержанными 80 рейсов.

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