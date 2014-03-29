В Пулково остаются задержанными 80 рейсов

Оператор воздушной гавани сообщает о планах стабилизировать работу и обслужить до 86 тысяч пассажиров за сутки.

По состоянию на 17:00 в аэропорту Пулково остаются задержанными 80 рейсов. Из них 72 рейса планируется отправить до конца дня, а оставшиеся восемь — 8 июля. Об этом РБК Петербург сообщили в пресс-службе компании "Воздушные ворота Северной столицы", управляющей аэропортом.

С момента снятия ограничений на полеты утром 7 июля аэропорт обслужил 345 рейсов и 44,6 тысячи пассажиров.

Пулково работает над стабилизацией расписания. Сегодня планируется обслужить 86 тысяч пассажиров. Все службы задействованы в усиленном режиме. Руководитель пресс-службы Александра Саблина

Ранее представители аэропорта сообщили о возможных случаях задержек багажа в связи с высокой нагрузкой на системы. Задержки рейсов в Пулково связаны с атаками беспилотников в Ленинградской области, которые начались вечером 4 июля. Утром 7 июля в регионе отразили четвертую за трое суток атаку дронов.

Ранее сообщалось, что Пулково планирует обслужить более 86 тысяч пассажиров 7 июля.

Фото: пресс-служба Пулково