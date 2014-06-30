По состоянию на 14:00 7 июля в Пулково уже обслужено почти 35 тысяч пассажиров.

Аэропорт Пулково планирует обслужить более 86 тысяч пассажиров 7 июля, что превышает рекорд прошлого года по числу обслуженных пассажиров за сутки. По состоянию на 14:00 уже обслужено почти 35 тысяч человек, сообщили в пресс-службе компании "Воздушные ворота Северной столицы", которая управляет аэропортом.

Всего сегодня планируется обслужить более 86 тысяч человек — это превышает рекорд Пулково 2024 года по количеству обслуженных пассажиров за день. Пресс-служба компании "Воздушные ворота Северной столицы".

По данным на 12:00 задержками свыше двух часов остаются 97 рейсов. С запасных аэродромов ожидается возвращение четырех воздушных судов. К 14:00 было обслужено порядка 35 тысяч пассажиров и выполнено 235 рейсов.

Для обеспечения безопасности воздушного движения 6 июля с 17:00 мск в аэропорту вводились временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Пулково временно открывали для приема воздушных судов с 21:30 до 22:30 мск, за этот период приняты четыре рейса. Ограничения были сняты в 02:00 мск 7 июля.

Ранее сообщалось, что после отмены авиарейсов закончились билеты на поезда из Петербурга в Москву.

Фото: Аэропорт Пулково / VK