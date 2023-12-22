Хуснуллин заявил, что первый этап КАД-2 в Петербурге можно построить за 3,5 года

Политик отметил, что город нуждается в КАД-2 из-за "нагрузки на вылетные магистрали, прежде всего – в восточном направлении".

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в рамках совещания по социально-экономическому развитию Петербурга заявил, что строительство первого участка второй Кольцевой автодороги (КАД-2) может занять 3,5 года. Об этом пишет Интерфакс 26 января.

Политик отметил, что город нуждается в КАД-2 из-за "нагрузки на вылетные магистрали, прежде всего – в восточном направлении".

При принятии решения мы можем начать строить и проектировать КАД-2 уже в этом году. Более того, считаем, что при наличии финансирования за 3,5 года мы эту дорогу построим. Это 87 километров, первый участок. Марат Хуснуллин, вице-премьер РФ

Напомним, что, по словам губернатора Петербурга Александра Беглова, магистраль обеспечит транзитное сообщение портов Балтийского моря и Мурманска с сетью скоростных дорог России, снизит нагрузку на существующей магистрали города и Ленобласти. Строительные работы намечены на 2027-2030 гг.

Фото: Telegram / Марат Хуснуллин