Беглов рассказал о главной функции КАД-2

К проектированию КАД-2 планируют приступить уже в следующем году.

В рамках Международной выставки "Россия" в Москве 23 декабря губернатор Петербурга Александр Беглов обозначил главную функцию КАД-2. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

По словам градоначальника, магистраль обеспечит транзитное сообщение портов Балтийского моря и Мурманска с сетью скоростных дорог России, снизит нагрузку на существующей магистрали города и Ленобласти.

К проектированию КАД-2 планируют приступить уже в следующем году. Строительные работы намечены на 2027-2030 годы.

По задумке специалистов "Автодора", строительство магистрали пройдет в два этапа. Первый подразумевает работы на участке от "Скандинавии" до трассы М-11, а второй соединит М-11 с действующим участком КАД между Петергофом и Ломоносовом.

Ранее на Piter.TV: строительство Большого Смоленского моста в Петербурге стартовало.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)