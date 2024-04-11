КАД-2 может изменить маршрут из-за споров вокруг экологии и застройки

Власти Ленобласти предложили перенести КАД-2, чтобы избежать жилых районов и озер.

Правительство Ленинградской области предложило изменить трассировку второй кольцевой автодороги Санкт-Петербурга (КАД-2) для защиты природных зон и жилых районов. Об этом заявил зампред правительства региона Сергей Харлашкин.

В понедельник, 11 августа, власти Ленинградской области заявили о необходимости корректировки маршрута КАД-2. Новая трасса должна избегать жилых массивов, озер и особо охраняемых природных территорий.

Сергей Харлашкин сообщил, что область согласовывает с Росавтодором схему дорожной сети с учетом текущего трафика и прогнозов. Наибольшая нагрузка наблюдается в восточной части агломерации, включая Кудрово, Мурино, Новое Девяткино и Янино.

Он подчеркнул, что решения по инфраструктуре этих территорий требуют срочного внимания. Финансирование второго этапа КАД-2 пока не утверждено, а трассировка остается предметом споров.

Фото: Piter.TV