У КАД-2 намерены построить 43 млн "квадратов" жилья

Отмечается, что застройка будет малой и средней этажности, строительство многоэтажек не планируется.

Вокруг КАД-2 в Петербурге и Ленобласти могут построить 43 млн "квадратов" жилья. Об этом заявил заместитель председателя правительства Ленобласти по строительству Евгений Барановский в рамках XV съезда строителей региона.

Отмечается, что застройка будет малой и средней этажности, строительство многоэтажек не планируется. Кроме того, Евгений Барановский рассказал, что КАД-2 улучшит транспортное сообщение между районами Ленобласти. В частности, поездка между Тосно и Мурино займет около 45 минут.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что строительство первого участка второй КАД-2 может занять 3,5 года. К проектированию магистрали приступят уже в этом году, а работы намечены на 2027-2030 годы.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)