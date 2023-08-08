СК займётся нарушением жилищных прав инвалида из Петербурга

Александр Бастрыкин поручил провести проверку по жалобе горожанина с инвалидностью, проживающего в непригодных условиях.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту нарушений жилищных прав жителя Санкт-Петербурга с инвалидностью. Жалоба поступила через информационный центр СК РФ.

По информации ведомства, мужчина, передвигающийся в инвалидной коляске, сообщил об отсутствии пандуса в жилом доме на Октябрьской набережной. Кроме того, он уже шесть лет проживает в квартире, которая была признана непригодной для маломобильных граждан ещё в 2019 году. Сроки выполнения работ по адаптации многократно сдвигались, обращения в органы не дали результата.

По указанию Александра Бастрыкина, руководитель ГСУ СК по Санкт-Петербургу Павел Выменец представит доклад о ходе проверки и принятых мерах. За исполнением поручения установлен контроль со стороны центрального аппарата СК РФ.

Ранее сообщалось, что Бастрыкин находится в постоянном контакте с генпрокурором Азербайджана.

Фото: Telegram/ Следком