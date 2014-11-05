Ветераны СВО начали передавать материалы для нового музея в Петербурге

Беглов подчеркнул важность создания экспозиции, отражающей подвиги современников.

Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов выступил с предложением о создании в городе отдельного музейного пространства, посвящённого специальной военной операции. Инициатива была озвучена в здании Музея обороны и блокады Ленинграда, учреждённого в годы Великой Отечественной войны на основе предметов, собранных горожанами. Аналогичным образом, как и 80 лет назад, ветераны СВО в Петербурге уже начали передавать личные вещи и документы, которые в будущем станут частью экспозиции нового музея.

Уверен, что такой музей необходим, особенно для молодёжи, школьников и студентов, для всех, кто хочет знать правду о героях XXI века Губернатор Петербурга Александр Беглов

В настоящее время ведутся работы по выбору локации и формированию музейного фонда. Предполагается, что учреждение будет создано при непосредственном участии жителей города и станет народным проектом.

Ранее сообщалось, что Летний и Михайловский сады в Петербурге закрыли до улучшения погоды.

Фото: Telegram / Александр Беглов