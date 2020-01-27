Летний и Михайловский сады в Петербурге закрыли до улучшения погоды

Государственный Русский музей сообщил о временном закрытии объектов из-за опасного усиления ветра.

В Санкт-Петербурге временно приостановлен доступ в Летний и Михайловский сады из-за неблагоприятных метеоусловий. Как сообщили в Государственном Русском музее, управляющем этими объектами, причиной ограничений стал сильный ветер, представляющий угрозу для посетителей.

Сады останутся закрытыми до нормализации погодной обстановки. По данным метеослужб, в городе действует "желтый" уровень погодной опасности, продленный до 5 июля. Порывы ветра в отдельных районах достигают 15–20 м/с, а в прибрежной части возможны усиления до 24 м/с.

Государственный Русский музей, в ведении которого находятся Летний и Михайловский сады, основан в 1895 году по распоряжению императора Николая II. Коллекция учреждения охватывает все этапы развития отечественного изобразительного искусства и насчитывает свыше 400 тысяч единиц хранения.

Основные экспозиции представлены в Михайловском дворце и корпусе Бенуа. Также в состав музейного комплекса входят Мраморный и Строгановский дворцы, а также несколько садово-парковых ансамблей, включая временно закрытые Летний и Михайловский сады.

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