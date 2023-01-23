Инвестиционные проекты, выполненные по механизму государственно-частного партнёрства, стали ключевыми в развитии городской инфраструктуры.

В Санкт-Петербурге реализованы несколько крупных проектов в рамках механизма государственно-частного партнёрства. Среди них — строительство магистрали "Западный скоростной диаметр", создание трамвайной линии "Чижик" в Красногвардейском районе, а также модернизация аэропорта "Пулково". Об этом сообщил заместитель председателя городского комитета по инвестициям Дмитрий Капитов в рамках телемоста с регионами — участниками федеральной образовательной инициативы "Управленческое мастерство: развитие региональных команд".

По его словам, практика запуска инвестиционных инициатив в Петербурге демонстрирует высокую эффективность использования формата ГЧП, который способствует реализации масштабных инфраструктурных проектов, повышает инвестиционную привлекательность города и обеспечивает приток частных вложений.

Он также подчеркнул, что сотрудничество с частными инвесторами позволяет реализовывать сложные и технологически передовые решения, что соответствует стратегическим задачам развития городской транспортной инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что в ЕС боятся разделения энергорынка союза между Россией и США, пишут СМИ.

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