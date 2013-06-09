Петербургскую ливневку подготовили к грядущим осадкам

Городская система водоотведения в Санкт-Петербурге приведена в готовность к прогнозируемым осадкам 7 и 8 июля. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по энергетике и инженерному обеспечению.
По данным ведомства, с 21:00 7 июля в Северной столице ожидаются интенсивные дожди. За 12 часов может выпасть до 11 мм осадков, местами — до 14 мм.
Если уровень осадков превысит расчётные значения, объём воды может превзойти возможности водоприёмных устройств и канализационной сети. В этом случае на улицах возможны временные скопления воды. Однако в течение короткого времени система водоотведения справляется с их отводом.
Комитет по энергетике и инженерному обеспечению
Для контроля ситуации и устранения внештатных случаев в городе дежурят аварийные бригады ГУП "Водоканал". В случае устойчивого подтопления жители могут обратиться по телефонам 004 и 576-14-83.
Ранее на Солнце произошел крупный выброс плазмы.
Фото: freepik.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все