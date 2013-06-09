Петербургскую ливневку подготовили к грядущим осадкам

Комитет по энергетике сообщил о полной готовности системы водоотведения к дождям 7 и 8 июля.

Городская система водоотведения в Санкт-Петербурге приведена в готовность к прогнозируемым осадкам 7 и 8 июля. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

По данным ведомства, с 21:00 7 июля в Северной столице ожидаются интенсивные дожди. За 12 часов может выпасть до 11 мм осадков, местами — до 14 мм.

Если уровень осадков превысит расчётные значения, объём воды может превзойти возможности водоприёмных устройств и канализационной сети. В этом случае на улицах возможны временные скопления воды. Однако в течение короткого времени система водоотведения справляется с их отводом. Комитет по энергетике и инженерному обеспечению

Для контроля ситуации и устранения внештатных случаев в городе дежурят аварийные бригады ГУП "Водоканал". В случае устойчивого подтопления жители могут обратиться по телефонам 004 и 576-14-83.

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