Этап строительства ливнёвки на Светлановской площади завершили

Специалисты успешно завершили тоннелепроходческие работы.

В Санкт-Петербурге завершен важный этап строительства нового коллектора на Светлановской площади — участке, регулярно подвергающемся подтоплениям во время сильных дождей. Как сообщили в городском правительстве, специалисты успешно завершили тоннелепроходческие работы, проложив более 1,5 км подземных коммуникаций на глубине свыше 11 метров.

В настоящее время ведется подготовка к подключению нового коллектора к существующей системе водоотведения. Ввод объекта в эксплуатацию позволит значительно снизить нагрузку на городскую ливневую канализацию и минимизировать риски подтоплений в период обильных осадков. Полное завершение строительства запланировано на 2026 год.

Напомним, что строительство нового коллектора на Светлановской площади является частью комплексной программы по модернизации системы водоотведения Северной столицы.

Ранее Piter.TV сообщал, что полиция поймала вандалов, разрисовавших Доходный дом Симонова.

Видео: Правительство Санкт-Петербурга