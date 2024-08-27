Авария на Светлановской площади произошла из-за ошибок при бурении

Движение восстановили.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Кропачев прокомментировал аварию, произошедшую на Светлановской площади. По его словам, инцидент не связан со строительством коллектора, проходка участка была завершена еще весной. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

По его словам, проходка этой части была осуществлена еще весной этого года. Авария, которая произошла, не связана со строительством коллектора, там работали сторонние организации, пробили трубу водоснабжения. Также пришлось чистить еще систему водоотведения. Потребители услуги, то есть горожане, всего несколько часов находились без воды и водоотведения, на месте оперативно была налажена резервная схема.

Он также сообщил, что в отношении компании, по вине которой произошла авария, будут приняты меры. Кроме того, во время инцидента специалисты повредили светофорный узел.

Фото: Водоканал Санкт-Петербурга