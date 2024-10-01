На Светлановской площади завершён важный этап строительства нового коллектора

Завершить весь проект в этом районе планируется в 2026 году.

В Петербурге продолжается строительство канализационного коллектора на пересечении проспекта Энгельса и проспекта Испытателей. Проект реализует "Водоканал" в рамках программы модернизации городской ливневки, запущенной после рекордных осадков в 2019 году. Подробностями поделились в пресс-службе Водоканала.

Один из ключевых этапов работ уже завершён — закончено прохождение тоннеля. Щит диаметром 1,6 метра прошёл более полутора километров под землёй на глубине порядка 11,5 метра.

Новый коллектор тянется от Удельного парка, проходит под Светлановской площадью и дальше вдоль проспектов Энгельса и Большого Сампсониевского. Его задача — перераспределять потоки дождевой воды в периоды сильных ливней, чтобы снизить риск подтоплений.

Сейчас на объекте ведутся работы по оснащению шахт и подключению существующих сетей к новому участку. Завершить весь проект в этом районе планируется в 2026 году.

Также специалисты подключают к водопроводу и канализации Остров Фортов.

Фото: Водоканал Санкт-Петербурга