Остров Фортов подключают к водопроводу и канализации

Планируется проложить более 5,5 км водопроводных труб диаметром 225 мм и столько же канализационных сетей диаметром 110 мм.

Специалисты "Водоканала" приступили к следующему этапу подключения острова Фортов к системам водоснабжения и водоотведения. Работы проходят в акватории Финского залива. Об этом сообщила пресс-служба Водоканала Санкт-Петербурга.

Планируется проложить более 5,5 км водопроводных труб диаметром 225 мм и столько же канализационных сетей диаметром 110 мм. Ранее завершён сухопутный участок проекта: проложено около 700 метров водопровода диаметром 225–315 мм и более 1,2 км канализации диаметром 110 мм.

Работы в акватории выполняются методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ). На первом этапе водолазы обследуют дно залива, очищают его от посторонних предметов и готовят траншеи для ввода и вывода бурового оборудования. Затем на барже монтируют временную площадку для установки буровой техники и организуют навигационные и опорные конструкции.

Далее начинается бурение: оператор установки посылает в грунт металлические штанги, которые соединяются в единую линию. Сначала создаётся пилотная скважина, по которой затем протягивают участок трубы. Канализационные сети дополнительно защищают с помощью специального футляра.

Большая часть работ ведётся с плавучих платформ — барж, кранов и понтонов. Для укладки труб используют технологию сварки секций в длинные плети ещё на берегу. Качество монтажа контролируют геодезисты и водолазы.

После прокладки трубопровода водолазы проверят качество выполненных работ, специалисты проведут соединение фланцевых участков и установят балластные грузы, чтобы стабилизировать трубы на дне.

На прошлой неделе в Петербурге начался фонтанный сезон. В настоящее время в хозяйственном ведении ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" находится 115 фонтанов.

Фото и видео: Водоканал Санкт-Петербурга