В Петербурге начался фонтанный сезон

Сегодня запустили 99 фонтанов.

Фонтанный сезон стартовал в Петербурге. Сегодня запущены в работу 99 водных жемчужин, в том числе фонтан "Слава" в Московском парке Победы, фонтан у Российской национальной библиотеки и фонтан "Маяк" в парке 300-летия Санкт-Петербурга. Они будут работать ежедневно с 9:00 до 22:00. Работающий фонтан у площади Победы с утра 21 апреля заметил корреспондент Piter.tv.

Более технологически сложные сооружения, требующие дополнительного времени для подготовки, будут запущены чуть позже – 1 мая. Это фонтанные комплексы на Московской площади и площади Ленина, светомузыкальный фонтан в Петергофе на Торговой площади, фонтан "Крестики-нолики" в Сестрорецке, а также фонтан у Гостиного двора в Кронштадте. Они требуют дополнительного времени для подготовки к сезону. Режим их работы также будет отличаться: с 9:00 до 23:00, кроме фонтана "Крестики-нолики", который будет радовать горожан с 10:00 до 23:00.

В настоящее время в хозяйственном ведении ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" находится 115 фонтанов. В сезоне 2025 года жителей и гостей города будут радовать 104 фонтана, в том числе 3 фонтанных комплекса.

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: Piter.tv