В Петербурге задержали коллектора за вымогательство 30 млн рублей

Правоохранители Санкт-Петербурга задержали 40-летнего гражданина одной из стран ближнего зарубежья, подозреваемого в вымогательстве крупной денежной суммы. Операцию провели сотрудники уголовного розыска.
По информации главного управления МВД по городу и области, задержанный работал коллектором. Вместе с подельниками он пытался получить 30 миллионов рублей от руководителя крупной торговой компании. Злоумышленники требовали, чтобы бизнесмен погасил задолженность своего делового партнера. Когда коммерсант отказался платить по чужим обязательствам, в его адрес посыпались угрозы физической расправы и применения насилия.
После поступления заявления от потерпевшего было возбуждено уголовное дело по статье 163 УК РФ (вымогательство). В ходе обыска в жилище фигуранта оперативники изъяли мобильные телефоны и денежные средства. Подозреваемого задержали в порядке статьи 91 УПК РФ. В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения его сообщников.
Фото: Piter.TV
