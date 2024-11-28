Ладожский мост разведут дважды 8 июля для судоходства

Утром откроют пролёт для катера «ПСК-1562», днём — для яхты «Aurora Borealis», направляющейся вверх по реке.

В Санкт-Петербурге 8 июля Ладожский мост через реку Неву, расположенный примерно в шести километрах от её истока и на 40-м километре автотрассы Санкт-Петербург — Мурманск, будет дважды разводиться для прохождения водного транспорта. Об этом информирует издание "Петербургский дневник".

Первое разведение намечено на утро — с 10:00 до 10:45, когда мост откроют для прохода катера "ПСК-1562". Второй раз пролёт поднимут днём — с 15:00 до 15:45 — для пропуска парусно-моторной яхты "Aurora Borealis", следующей вверх по течению.

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Фото: Комитет по транспорту Ленобласти