Финансирование мелиорации в Ленобласти выросло на треть

В Ленинградской области бюджет на программу улучшения сельскохозяйственных земель увеличился на 34%, что позволило расширить площадь гидромелиорированных земель до 3,2 тысячи гектаров.

В Ленинградской области увеличили финансирование программы мелиорации сельскохозяйственных земель на 34% — до 420 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе региональной администрации. Благодаря дополнительным средствам площадь территорий, охваченных гидромелиорацией, выросла в полтора раза и достигла 3,2 тысячи гектаров.

Заместитель председателя правительства Ленинградской области по агропромышленному комплексу Олег Малащенко отметил, что в планах на следующий год предусмотрено дальнейшее расширение обрабатываемых площадей. Проектная документация по 21 объекту уже подготовлена и направлена в Министерство сельского хозяйства.

Для нашего региона – зоны рискованного земледелия с переувлажненными почвами – мелиорация имеет ключевое значение. Олег Малащенко, зампред правительства Ленинградской области по АПК

Для Ленинградской области, являющейся зоной рискованного земледелия с избытком влаги в почвах, мелиорация играет важнейшую роль. По информации администрации, план выполнения работ по гидромелиорации в текущем году выполнен на 44%. В настоящее время работы ведутся на предприятиях "Остроговицы", "Осничевский" и "Подворье Портовое".

Ранее сообщалось, что в Ленобласти разработали первый промышленный путеводитель.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области