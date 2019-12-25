В Ленобласти разработали первый промышленный путеводитель

Маршруты включают предприятия, музеи, природные объекты и культурные площадки.

В Ленинградской области представлен первый промышленный путеводитель. В путеводителе представлена программа развития промышленного туризма под названием "Крутая Локация", предусматривающая комбинированные маршруты, сочетающие посещение производственных объектов с культурными, историческими и природными достопримечательностями региона, а также элементами гастрономического туризма.

Путеводитель включает маршруты, предусматривающие: экскурсии на ключевые предприятия области — от высокотехнологичных до знаковых; прогулки по природным тропам и экологическим объектам; посещения музеев, культурных площадок и арт-пространств. Об этом сообщили Комитет по экономическому развитию и инвестициям и Агентство экономического развития региона.

Это не просто сборник маршрутов — это новый взгляд на регион. Где заводы становятся экскурсионными центрами, технологии — предметом гордости, а экономика — открытой и доступной для каждого. Telegram-канал "Экономика Ленобласти"

Документ подготовлен в рамках участия Ленинградской области в федеральной инициативе "Открытая промышленность". Разработкой маршрутов занималась рабочая группа под руководством директора АЭРЛО Анастасии Михальченко.

Ранее сообщалось, что маршрут по лабораториям ведущих вузов разработали в Петербурге.

Фото: Дирекция ООПТ Ленобласти (архив)