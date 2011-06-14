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Маршрут по лабораториям ведущих вузов разработали в Петербурге
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Маршрут по лабораториям ведущих вузов разработали в Петербурге

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Научно-популярный туризм сочетает в себе путешествие, развлечение и познание.

В Петербурге разработан научно-образовательный маршрут, который проведет горожан и туристов по лабораториям ведущих вузов. Об этом пишет 27 июня телеканал "Санкт-Петербург"

Научно-популярный туризм сочетает в себе путешествие, развлечение и познание, подчеркнула гендиректор Городского туристско-информационного бюро Яна Макшина. 

Наш музей занимается этим уже не первый год. Мы открылись в декабре 2008 года как структурное подразделение университета ИТМО, в рамках федеральной программы образования. Главная цель – привлечение школьников и студентов к миру оптики: ее истории, современности и перспективам развития. 

Наталья Анисимова, директор Музея оптики ИТМО

В учреждении можно организовать маршрут по оптике или медицине. 

Ранее мы рассказывали о том, что СберУниверситет и СПбГУ объединяют усилия для развития образования. 

Фото: пресс-служба Музея оптики ИТМО 

Теги: вузы, наука
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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