Маршрут по лабораториям ведущих вузов разработали в Петербурге

Научно-популярный туризм сочетает в себе путешествие, развлечение и познание.

В Петербурге разработан научно-образовательный маршрут, который проведет горожан и туристов по лабораториям ведущих вузов. Об этом пишет 27 июня телеканал "Санкт-Петербург".

Научно-популярный туризм сочетает в себе путешествие, развлечение и познание, подчеркнула гендиректор Городского туристско-информационного бюро Яна Макшина.

Наш музей занимается этим уже не первый год. Мы открылись в декабре 2008 года как структурное подразделение университета ИТМО, в рамках федеральной программы образования. Главная цель – привлечение школьников и студентов к миру оптики: ее истории, современности и перспективам развития. Наталья Анисимова, директор Музея оптики ИТМО

В учреждении можно организовать маршрут по оптике или медицине.

Ранее мы рассказывали о том, что СберУниверситет и СПбГУ объединяют усилия для развития образования.

Фото: пресс-служба Музея оптики ИТМО