Американская девочка Луна Феннер приближается к завершению лечения в Петербурге

У ребёнка с редким кожным заболеванием остались лишь небольшие участки для доработки.

Петербургские специалисты успешно завершили второй этап лечения американской девочки Луны Феннер, страдающей от редкого кожного заболевания — крупного родимого пятна, внешне напоминавшего маску Бэтмена.

Четвёртая по счёту хирургическая операция продолжалась более шести часов. Врачи частной медицинской организации извлекли три ранее установленных силиконовых экспандера, с помощью которых удалось растянуть участки кожи и получить достаточный объём здоровых тканей. Эти фрагменты использовали для кожной пересадки с целью устранения рубцов, оставшихся после удаления родинки. Об этом сообщает НТВ.

У Луны практически всё лицо теперь покрыто здоровой кожей, за исключением двух небольших зон в области носа. На следующем этапе планируем устранить оставшиеся участки рубцовой ткани, а финальная операция будет посвящена эстетической коррекции: восстановлению бровей, линии роста волос и, возможно, применению лазерной шлифовки. Лечащий врач, пластический хирург Ольга Филиппова

Медики пока воздерживаются от окончательных прогнозов. Несмотря на положительные результаты, вероятность осложнений полностью исключать нельзя. Первая перевязка запланирована на 10–12 день после операции.

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Фото: СПбГПМУ