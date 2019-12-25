Россияне в новогоднюю ночь увидят редкое затмение Луны

Это явление будет видно по всей стране и станет уникальным украшением праздничной ночи.

Вечером 31 декабря 2028 года жители всей России смогут наблюдать полное лунное затмение. Во время него спутник приобретет красновато-бурый оттенок, рассказал в беседе с 360.ru астрофизик Дмитрий Вибе.

Астроном уточнил, что условия видимости прогнозируются очень хорошие. Поэтому Луной необычного оттенка будут полюбоваться практически из любой точки страны, включая Москву и Подмосковье. При этом никакого оборудования для наблюдений не потребуется.

Все будет видно невооруженным глазом. Но, конечно, если будет при этом бинокль или небольшая зрительная труба, это украсит событие, потому что его станет видно в этом случае лучше. Дмитрий Вибе, астрофизик

По его словам, если кто-то захочет сделать красивые фотографии, то будет достаточно взять в руки камеру с более менее хорошим зумом. Проблемы с видимостью могут возникнуть в случае плохой погоды.

Полное лунное затмение редко совпадает с Новым годом. В последний раз такое явление наблюдалось 370 лет назад, 31 декабря 1656 года.

В начале апреля жители Петербурга наблюдали полнолуние, получившее в народной традиции название "Розовая Луна".

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)