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Лавров: гарантии безопасности по Украине не распространялись на Крым и Донбасс

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Глава МИД РФ напомнил о тексте стамбульских соглашений.

Гарантии безопасности по Украине в стамбульском соглашении между Киевом и Москвой не распространялись на Крым и Донбасс. Соответствующее заявление сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров в интервью журналистам радиостанциям Sputnik, "Говорит Москва" и "Комсомольская правда". Дипломат подчеркнул, что в документе Кремль был готов пойти на то, чтобы гарантии, предоставляемые украинским коллегам, были "предельно серьезные".

Пределом серьезности считалась статья пятая Вашингтонского договора о создании Североатлантического альянса. Это были очень серьезные гарантии безопасности. И записано было специально, что эти гарантии не распространяются на Крым и Донбасс.

Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров прокомментировал возможный ультиматум после конференции в Швейцарии.

Фото и видео: МИД России

Теги: гарантии безопасности, донбасс, крым, мид, сергей лавров
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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