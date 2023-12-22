Лавров: гарантии безопасности по Украине не распространялись на Крым и Донбасс

Глава МИД РФ напомнил о тексте стамбульских соглашений.

Гарантии безопасности по Украине в стамбульском соглашении между Киевом и Москвой не распространялись на Крым и Донбасс. Соответствующее заявление сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров в интервью журналистам радиостанциям Sputnik, "Говорит Москва" и "Комсомольская правда". Дипломат подчеркнул, что в документе Кремль был готов пойти на то, чтобы гарантии, предоставляемые украинским коллегам, были "предельно серьезные".

Пределом серьезности считалась статья пятая Вашингтонского договора о создании Североатлантического альянса. Это были очень серьезные гарантии безопасности. И записано было специально, что эти гарантии не распространяются на Крым и Донбасс. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров прокомментировал возможный ультиматум после конференции в Швейцарии.

Фото и видео: МИД России