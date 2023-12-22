Лавров прокомментировал возможный ультиматум после конференции в Швейцарии

Глава МИД РФ оценил намерение "Запада" продвигать "формулу мира" Зеленского.

Возможное предъявление "коллективного ультиматума" российскому руководству на конференции в Швейцарии по Украине перечеркивает любые шансы на ее успех. Соответствующее заявление сделал глава министерства по иностранным делам Сергей Лавров, выступая на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем Содружества Независимых Государств по результатам проведенного СМИД СНГ

Во-первых, они нас не собираются приглашать. Они просто откровенно заявили, что сначала нужно "оформить коллективный ультиматум" России. Ну это просто перечеркивает любые шансы на какой-либо успех этой "швейцарской затее. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Напомним, что власти Швейцарии организуют в период с 15 по 16 июня мирную конференцию по украинскому кризису. Данное событие состоитмя недалеко от города Люцерн. На мероприятии не будет присутствовать Россия, но ожидаются до 120 глав стран.

Россия будет сотрудничать с МАГАТЭ после удара по ЗАЭС, заявил Лавров.

Фото и видео: МИД России