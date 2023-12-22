Россия будет сотрудничать с МАГАТЭ после удара по ЗАЭС, заявил Лавров

Сергей Лавров прокомментировал обстановку на ЗАЭС.

Москва настаивает на получении честных оценок со стороны Международного агентства по атомной энергии действий киевского режима в связи с ударами по территории Запорожской атомной электростанции, а также готова к сотрудничеству. Соответствующее заявление сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров, выступая со своим китайским коллегой Ван и на совместной пресс-конференции. Событие прошло в рамках рабочей поездки дипломата в КНР. Руководитель внешнеполитического ведомства добавил, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси все еще публично не говорит о том, кто именно наносит удары по ЗАЭС.

Мы выносим этот вопрос на специальное заседание исполнительного совета МАГАТЭ, на специальное заседание Совбеза, и там будем настаивать на необходимости получить прямые, без каких-либо увиливаний, оценки действий украинского режима. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Глава МИД РФ отметил, что российское руководство соглашалась на присутствие миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС ради того, чтобы сотрудники организации могли давать объективную оценку происходящего на режимном объекте. Однако до сегодняшнего момента провокации со стороны ВСУ по-прежнему вызывают лишь сожаления и озабоченность в заявлениях генерального директора МАГАТЭ и его сотрудников. В Москве полагают, что в МАГАТЭ отказываются константировать очевидное.

Россия и Китай намерены решать проблему санкционных мер, заявил Лавров.

Фото и видео: МИД России