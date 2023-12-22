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Россия и Китай намерены решать проблему санкционных мер, заявил Лавров

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Сергей Лавров оценил работу по БРИКС и ШОС.

Москва и Пекин намерены решать проблему санкционных мер в рамках БРИКС и ШОС. Соответствующее заявление сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров, выступая со своим китайским коллегой Ван и на совместной пресс-конференции. Мероприятие состоялось в ходе рабочей поездки дипломата в КНР. Он добавил, что иностранец подтвердил свое намерение принять участие в заседании совета глав внешнеполитических ведомств БРИКС, которое состоится в июне 2024 года на территории Нижнего Новгорода. Лавров отметил, что партнеры обсудят основные вопросы, которые на повестку дня вынесут политические лидеры государств-членов.

Мой коллега очень подробно говорил о конкретных экономических пробелах, которые создаются в результате незаконной политики односторонних санкций и которые мы будем решать в рамках в рамках БРИКС, в рамках ШОС.

Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров: в аргументах Запада против России по Украине нет логики.

Фото и видео: МИД России

Теги: ван и, китай, мид, санкции, сергей лавров
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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