Сергей Лавров оценил работу по БРИКС и ШОС.

Москва и Пекин намерены решать проблему санкционных мер в рамках БРИКС и ШОС. Соответствующее заявление сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров, выступая со своим китайским коллегой Ван и на совместной пресс-конференции. Мероприятие состоялось в ходе рабочей поездки дипломата в КНР. Он добавил, что иностранец подтвердил свое намерение принять участие в заседании совета глав внешнеполитических ведомств БРИКС, которое состоится в июне 2024 года на территории Нижнего Новгорода. Лавров отметил, что партнеры обсудят основные вопросы, которые на повестку дня вынесут политические лидеры государств-членов.

Мой коллега очень подробно говорил о конкретных экономических пробелах, которые создаются в результате незаконной политики односторонних санкций и которые мы будем решать в рамках в рамках БРИКС, в рамках ШОС. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров: в аргументах Запада против России по Украине нет логики.

Фото и видео: МИД России