Лавров: в аргументах Запада против России по Украине нет логики

По его словам, Запад доказывает свою правоту тем, что якобы Россия всех завоюет.

В аргументах Запада против России по Украине нет логики. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров на встрече с послами иностранных государств.

По его словам, Запад доказывает свою правоту тем, что якобы Россия всех завоюет. Лавров подчеркнул, что западные идеологи предлагали принять Украину в НАТО, чтобы Москва не могла напасть на члена альянса. Глава МИД добавил, что теперь Запад говорит о якобы нападении России на НАТО в случае поражения Украины.

Сначала исходили из того, что нападение на НАТО Россия никогда не позволит, а сейчас всех убеждают, что именно в этом состоит замысел президента Путина и российского руководства. Это уже комментировал наш президент словами "бред" и "чушь". Сергей Лавров, глава МИД России

Ранее Лавров заявил, что причастность Украины к множеству терактов в РФ не вызывает сомнений

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