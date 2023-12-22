Лавров: причастность Украины к множеству терактов в РФ не вызывает сомнений

Причастность Украины к множеству терактов в России не вызывает сомнений. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с послами иностранных государств.
По его словам, расследование теракта в "Крокус Сити Холле" подтверждает наличие украинского следа. Лавров подчеркнул, что причастность Киева ко многим другим терактам на территории страны "уже ни у кого не вызывает сомнений".
Ранее Путин заявил, что Россия доберется до заказчиков теракта в "Крокусе".
Видео: МИД России
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