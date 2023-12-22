Лавров: причастность Украины к множеству терактов в РФ не вызывает сомнений

По его словам, расследование теракта в "Крокус Сити Холле" подтверждает наличие украинского следа.

Причастность Украины к множеству терактов в России не вызывает сомнений. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с послами иностранных государств.

По его словам, расследование теракта в "Крокус Сити Холле" подтверждает наличие украинского следа. Лавров подчеркнул, что причастность Киева ко многим другим терактам на территории страны "уже ни у кого не вызывает сомнений".

Ранее Путин заявил, что Россия доберется до заказчиков теракта в "Крокусе".

Видео: МИД России