Матвиенко предложила вернуть губернаторам право помогать региональным управлениям МВД

Матвиенко напомнила о практике поддержки МВД со стороны губернаторов.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила вернуть главам регионов право оказывать материальную помощь территориальным подразделениям МВД. С такой инициативой она выступила на пленарном заседании верхней палаты парламента.

Матвиенко напомнила, что раньше губернаторы могли поддерживать региональные управления внутренних дел. В Петербурге, по ее словам, этот механизм работал эффективно. Однако действующее бюджетное законодательство относит подобные расходы к нецелевым, из-за чего руководителей регионов могут привлечь к ответственности.

Председатель Совета Федерации считает, что необходимо найти законный способ организовать такую помощь. В частности, регионы могли бы предоставлять полиции транспорт, топливо и другие материальные ресурсы. По словам Матвиенко, губернаторы уже пытаются найти возможности для поддержки МВД.

При этом инициатива вызывает разногласия. Некоторые опасаются, что финансовая помощь со стороны главы региона может поставить местное управление внутренних дел в зависимость от губернатора.

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Фото: council.gov.ru