В Петербурге и Ленобласти выявили более 24 тыс. случаев ОРВИ за неделю

В городе заболели свыше 15,2 тыс. человек.

В Петербурге и Ленинградской области наблюдается снижение роста заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом сообщила пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Эпидемиологическая ситуация выглядит следующим образом: в Северной столице зафиксировано свыше 15,2 тыс. случаев ОРВИ, а в Ленобласти — более 8,8 тыс. Лабораторный мониторинг показал, что основную долю среди выявленных возбудителей составляют вирусы негриппозной группы. Чаще всего специалисты регистрируют риновирусы, а также вирусы парагриппа и аденовирусы.

Параллельно в регионе продолжается прививочная кампания против гриппа. К 45‑й неделе вакцинацию в Петербурге прошли 1 580 602 человека — среди них 435 841 ребёнок. Таким образом, прививки сделали 28,2% жителей города.

Ранее мы сообщали о том, что ОРВИ и грипп оставили без занятий 12 классов в Петербурге.

Фото: Piter.TV