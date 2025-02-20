  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге и Ленобласти выявили более 24 тыс. случаев ОРВИ за неделю
Сегодня, 17:33
224
ylia_schabaldina Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге и Ленобласти выявили более 24 тыс. случаев ОРВИ за неделю

0 0

В городе заболели свыше 15,2 тыс. человек.

В Петербурге и Ленинградской области наблюдается снижение роста заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом сообщила пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Эпидемиологическая ситуация выглядит следующим образом: в Северной столице зафиксировано свыше 15,2 тыс. случаев ОРВИ, а в Ленобласти — более 8,8 тыс. Лабораторный мониторинг показал, что основную долю среди выявленных возбудителей составляют вирусы негриппозной группы. Чаще всего специалисты регистрируют риновирусы, а также вирусы парагриппа и аденовирусы.

Параллельно в регионе продолжается прививочная кампания против гриппа. К 45‑й неделе вакцинацию в Петербурге прошли 1 580 602 человека — среди них 435 841 ребёнок. Таким образом, прививки сделали 28,2% жителей города.

Ранее мы сообщали о том, что ОРВИ и грипп оставили без занятий 12 классов в Петербурге. 

Фото: Piter.TV 

Теги: грипп и орви спб, грипп симптомы, орви петербург
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии