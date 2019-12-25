Прививку от гриппа сделали более 120 тыс. человек в Петербурге

Горожанам напомнили, что вакцинация остается наиболее эффективным средством предупреждения заболеваний гриппом и его осложнений.

За две недели сентября прививку от гриппа сделали 121 990 петербуржцев, в том числе 5070 детей. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Эксперты уточнили, что заболеваемость гриппом и другими респираторными вирусными инфекциями находится на неэпидемическом уровне. Кроме того, групповых заболеваний ОРВИ еще не зарегистрировали. Отмечается, что в основном заболеваемость обусловлена респираторными вирусами не гриппозной этиологии.

В ведомстве напомнили, что вакцинация является самым эффективным средством предупреждения заболеваний гриппом и его осложнений.

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Фото: Piter.tv