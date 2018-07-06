Профессор Алексей Яковлев рассказал, что коронавирус развивается подобно испанке

Сейчас вакцинальный иммунитет – не длительный. Соответственно, мы возвращаемся к сезонной вакцинации.

Врач-инфекционист, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой инфекционных болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии медицинского факультета СПбГУ Алексей Яковлев рассказал о том, что общего у коронавируса и испанки. Этим он поделился в интервью с spbdnevnik.ru.

По словам Яковлева, у коронавируса природное происхождение. Профессор находит много общего с испанкой, например, источник возникновения.

Существует стандартная версия, что испанский грипп в Европу привезли американские солдаты в 1918 году. Но в Америку он попал из Китая! Климатические условия, особенности ведения хозяйства, животноводства, традиции питания позволяют больше мутировать вирусам. Алексей Яковлев.

Яковлев отметил, что по мнению специалистов, для понимания нынешней ситуации нужно изучить ситуацию с испанкой, "Она длилась три года и затем сошла на нет, но за счет естественного "проэпидемичивания" населения. Получается, что трех лет ей хватило".

Профессор говорит, что сейчас нужно закрывать не страну, а человека, вводить жесткий локдаун и обеспечить массовую вакцинацию. Если сначала закрытие границ было обосновано – пытались снизить нагрузку на здравоохранение, то сейчас этот момент для эпидемиологии имеет ничтожное значение.

На примере Израиля Яковлев предлагает рассмотреть ситуацию с вакциной. Они первыми привили большой процент населения. Это подтверждает факт того, что вакцинация не защищает от болезней. Но если посмотреть, какое количество людей в Израиле погибает от болезни, то мы увидим, что это – единицы при очень высоком проценте выявления. Вакцинация предотвращает тяжелое течение – оно возникает лишь у единиц.

Сейчас вакцинальный иммунитет – не длительный. Соответственно, мы возвращаемся к сезонной вакцинации. Жизнь это подтверждает. Поэтому говорить, что вакцина не нужна, – это глупость, считает Яковлев.

Алексей Яковлев считает, что шансы на разработку лекарства от коронавируса есть. Несмотря на то, что время разработки препаратов в среднем занимает 10 лет, Яковлев отмечает, что за последние годы очень много создано. Вообще XXI век – это век противовирусных препаратов, а XX век – антибактериальных.

О новой волне коронавируса неизвестно. Профессор подчеркивает, что отсутствие иммунной прослойки – это то, что создает предпосылки для очередного подъема. Соответственно, где-то через шесть месяцев после болезни или после вакцинации мы обладаем шансом заболеть так же, как невакцинированные.

Ранее Петербург обошел Москву по суточному числу заболевших коронавирусом.

Фото: санкт-петербургский государственный университет