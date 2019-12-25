Петербург обошел Москву по суточному числу заболевших коронавирусом

В городе вирус обнаружили у 1,6 тыс. человек.

За минувшие сутки 18 554 россиян заразились COVID-19. Из них у 7,2% больных не было симптомов проявления инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе 12 сентября.

Больше всего заболевших на сегодняшний день в Петербурге. Положительный результат на коронавирус получили 1 597 жителей. Напомним, что вчера заболевших было на 32 человека больше. Москва занимает вторую строчку в печальной статистике. Здесь недуг подхватили 1 592 горожанина. На третьем месте - Подмосковье, где выявили 718 новых случаев. Отметим, что в Ленобласти вирус обнаружили у 183 жителей.

За последние 24 часа болезнь унесла жизни 788 россиян. Более 14 тыс. жителей России победили недуг.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в СПбГУ представили словарь ковидных "антипословиц".

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