В СПбГУ представили словарь ковидных "антипословиц"

Ученые отметили, что каждое глобальное изменение реальности со временем находит свое отражение в языке.

Профессор СПбГУ Валерий Мокиенко совместно с профессором Грайфсвальдского университета Харри Вальтером создали "Словарь русских ковидных антипословиц-карантинок". Ученые проанализировали, каr пандемия COVID-19 повлияла на русский язык. Об этом сообщила пресс-служба СПбГУ.

Источниками для лингвистического исследования стали интернет-СМИ и блоги. Первые примеры преобразования пословиц появились уже в первые месяцы пандемии. Антипословицы обычно носят юмористический или иронический характер. В словарь вошли наиболее часто встречающиеся варианты, а также единичные случаи, которые лингвисты посчитали интересными.

В словарь попали следующие пословицы:

Один в поле не болен;

Дружба дружбой, а полтора метра врозь;

Не имей сто рублей, а имей антисептик.

Из языка ничего не исчезает просто так. Конечно, шутки про коронавирус со временем уйдут в прошлое, но языковые модели построения этих шуток останутся и будут продолжать работать уже на другой почве, укрепляя нормы языка. Наш словарь также станет летописью — но в этом особая ценность, ведь Нестор тоже писал "Повесть временных лет", не зная, прочтет ли ее кто-то. Валерий Мокиенко, профессор СПбГУ.

Результаты исследования вошли в академический "Словарь русского языка коронавирусной эпохи", подготовленный Институтом лингвистических исследований РАН.

Фото: Piter.TV