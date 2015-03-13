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Слово "шаверма" вошло в обновлённый орфографический словарь русского языка
Сегодня, 10:16
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Слово "шаверма" вошло в обновлённый орфографический словарь русского языка

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Также в новую версию войдут слова "антиваксер", "антипрививочник", "бумеры".

Исконно петербургское слово "шаверма" вошло в обновленный состав орфографического словаря Института русского языка имени Виноградова. Этим и другими нововведениями занимались специалисты Российской академии наук (РАН). Об этом сообщила редактор Полина Шубина в Telegram-канале.

В общей сложности словарь пополнили около 120 новых слов. Многие из них появились в последние годы, например – "антиваксер", "антипрививочник", "бумеры" и другие. До конца 2022-ого список продолжи пополняться. 

С обновлениями в современной речи можно ознакомиться на портале словаря. Для этого нужно вбить в строку поиска текущий год. 

Ранее мы сообщили о том, что на среднюю месячную зарплату петербуржца можно купить 302 шавермы.

Фото: Pxhere

Теги: русский язык, санкт-петербург, словарь, шаверма
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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