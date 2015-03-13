Слово "шаверма" вошло в обновлённый орфографический словарь русского языка

Исконно петербургское слово "шаверма" вошло в обновленный состав орфографического словаря Института русского языка имени Виноградова. Этим и другими нововведениями занимались специалисты Российской академии наук (РАН). Об этом сообщила редактор Полина Шубина в Telegram-канале.
В общей сложности словарь пополнили около 120 новых слов. Многие из них появились в последние годы, например – "антиваксер", "антипрививочник", "бумеры" и другие. До конца 2022-ого список продолжи пополняться.
С обновлениями в современной речи можно ознакомиться на портале словаря. Для этого нужно вбить в строку поиска текущий год.
Ранее мы сообщили о том, что на среднюю месячную зарплату петербуржца можно купить 302 шавермы.
Фото: Pxhere
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