Слово "шаверма" вошло в обновлённый орфографический словарь русского языка

Также в новую версию войдут слова "антиваксер", "антипрививочник", "бумеры".

Исконно петербургское слово "шаверма" вошло в обновленный состав орфографического словаря Института русского языка имени Виноградова. Этим и другими нововведениями занимались специалисты Российской академии наук (РАН). Об этом сообщила редактор Полина Шубина в Telegram-канале.

В общей сложности словарь пополнили около 120 новых слов. Многие из них появились в последние годы, например – "антиваксер", "антипрививочник", "бумеры" и другие. До конца 2022-ого список продолжи пополняться.

С обновлениями в современной речи можно ознакомиться на портале словаря. Для этого нужно вбить в строку поиска текущий год.

Ранее мы сообщили о том, что на среднюю месячную зарплату петербуржца можно купить 302 шавермы.

Фото: Pxhere