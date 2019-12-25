На среднюю месячную зарплату петербуржца можно купить 302 шавермы

Город занял третье место в рейтинге по индексу восточного блюда.

Аналитики сервиса 2ГИС высчитали "индекс шавермы" в городах-миллионниках. Показатель отражает, сколько шавермы можно приобрести на среднюю месячную зарплату горожанина. При проведении исследования учитывались медианное значение продукции и показатели Росстата.

Северная столица заняла третье место в списке с зарплатным показателем в 81 тыс. рублей: на эти деньги возможно купить 302 шавермы. Лидером рейтинга стала Москва — там за среднюю зарплату в 121 тыс рублей можно приобрести 406 порций восточного блюда. "Серебро" вместо Северной столицы получил Красноярск, несмотря на более низкую среднюю зарплату в 67 тыс. рублей. Причина в том, что стандартная шаверма в сибирском городе стоит не 269 рублей, как в Петербурге, в всего 210 рублей.

Петербургу присудили второе место по другим показателям — в частности, цене за одну шаверму и числу заведений, где её готовят. Всего в городе насчитывается 1 224 таких точки.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге выросла доля "белых" зарплат.

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