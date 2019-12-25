В Петербурге выросла доля "белых" зарплат

Официально оплачивается труд 67% респондентов в 2022 году.

Полностью официальную "белую" зарплату получают 67% жителей Петербурга. Такую статистику привела платформа онлайн-рекрутинга hh.ru со ссылкой на собственный опрос. Исследование проводилось в июле 2022 года среди 7 264 соискателей.

Отмечается, что подобные исследования проводятся платформой дважды в год. Судя по предыдущей статистике, число официально трудоустроенных в городе заметно выросло. Ещё в 2016 году "белую" зарплату получали 52% горожан, в 2018 году – 51%, а в 2020-ом – 66%.

Кроме того, 21% респондентов за июль текущего года признались, что получают "серую" зарплату, а 12% – полностью "чёрную" в конверте.

Ранее стало известно, в каком районе Петербурга больше всего свободных вакансий.

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