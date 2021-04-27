Стало известно, в каком районе Петербурга больше всего свободных вакансий

Аналитики отмечают, что меньше всего объявлений разместили в Кронштадтском, Колпинском и Петродворцовом районах – по 1% в каждом.

В Петербурге с начала лета число вакансий увеличилось на 135 единиц, что на 32% больше, чем весной этого года. Об этом в пятницу, 8 июля, сообщают аналитики портала HeadHunter.

Так, в Московском районе Петербурга работодатели чаще ищут сотрудников, чем в остальных. В этом районе число новых вакансий увеличилось на 15% от общего числа по городу. В Приморском районе представлено 14% от появившихся вакансий, в Невском – 10%.

Аналитики отмечают, что меньше всего объявлений разместили в Кронштадтском, Колпинском и Петродворцовом районах – по 1% в каждом.

Напомним, что у 25% соискателей в Северной столице не возникли финансовые затруднения при поиске работы, либо они были незначительны. При этом, с проблемами недостатка денег столкнулись 30% искавших работу, а ещё 44% признались, что им пока удаётся справляться с настигнувшими их неприятностями. Отмечается, что наиболее часто подобные проблемы при поиске вакансий испытывают представители рабочих профессий и специалисты сферы искусства и медиа - в каждой из этих категорий положительный ответ дали по 42%.

Ранее мы сообщили о том, что вакансии в сфере параллельного импорта появились в Петербурге. В городе требуется логист по мультимодальным перевозкам.

Фото: Piter.tv



